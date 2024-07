Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Rating

Standard & Poor's bestätigt Rating «AA+» der BLKB



22.07.2024 / 09:14 CET/CEST





Die Ratingagentur Standard & Poor's hat das Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» für die BLKB bestätigt. Die BLKB gehört damit zu den sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa. Liestal, 22. Juli 2024 Die international anerkannte Ratingagentur Standard & Poor's hat das hervorragende Bonitätsrating «AA+» mit Ausblick «stabil» vom 11. Oktober 2023 für die BLKB am 19. Juli 2024 bestätigt. «Das Rating von Standard & Poor's zeigt klar auf, dass wir anhaltend zu den sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa gehören», sagt BLKB-CEO John Häfelfinger. Für Rückfragen:

Sandro Spaeth, Telefon +41 61 925 81 53, E-Mail: medien@blkb.ch

Mit rund 1000 Mitarbeitenden, 24 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 34 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit - «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der 2021 gegründeten digitalen Bank radicant bank ag sowie der 2022 gegründeten BLKB Fund Management AG (vormals BLKB Services AG) den BLKB-Konzern. Mit dem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor's ist die BLKB eine der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa.



