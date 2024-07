Die Berichtssaison für das zweite Quartal läuft auf Hochtouren. Tesla wird am Dienstag seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal vorlegen. Die Ergebnisse werden ein Update über den Stand der schwankenden Nachfrage nach Elektroautos geben.Teslas gute Auslieferungszahlen für das zweite Quartal und der möglicher Einstieg in das Geschäft mit Robo-Taxis haben die Investoren zuletzt verzückt. Die Tesla-Aktie kletterte in nur knapp drei Wochen um fast 50 Prozent nach oben.Die Analysten von Oppenheimer ...

