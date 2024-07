Mitte dieser Woche wissen Aktionäre der Deutschen Bank endlich mehr. Denn das Finanzinstitut will am Mittwoch die jüngsten Quartalszahlen präsentieren. Im Kern geht es um die Frage, ob eine hohe Rückstellung zu einem Verlust geführt hat. Doch das ist noch nicht alles. Im Vorfeld präsentiert sich das Papier in schwacher charttechnischer Verfassung.Deutsche-Bank-Aktionäre müssen sich nicht nur darauf einstellen, dass es wegen der 1,3 Milliarden Euro schweren Rückstellung für das laufende Verfahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...