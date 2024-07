Freenets langjähriger Konzernchef Christoph Vilanek will das Unternehmen verlassen. Der Vertrag des Österreichers läuft frühestens Ende 2025 aus. Vilanek stehe für keine weitere Amtszeit zur Verfügung, meldet Freenet. "Der Aufsichtsrat wird den Such- und Auswahlprozess für einen geeigneten Nachfolger kurzfristig initiieren", so das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...