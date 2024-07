© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion



Nvidia arbeitet an einer Version seiner neuen KI-Flagship-Chips für den chinesischen Markt, die mit den derzeitigen US-Exportkontrollen kompatibel wäre, berichtet Reuters am Montag.Nvidia hat noch keine öffentliche Ankündigung dazu gemacht. Wie Reuters berichtet, wird Nvidia aber mit Inspur, einem seiner wichtigsten Vertriebspartner in China, bei der Einführung und dem Vertrieb des Chips zusammenarbeiten, der vorläufig "B20" genannt wird, so mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Der KI-Chipriese stellte im März seine "Blackwell"-Chipserie vor, die im Laufe des Jahres in Serie gehen soll. Die neuen Prozessoren vereinen zwei Siliziumquadrate, die genauso groß sind wie das bisherige Angebot …