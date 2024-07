Von Zamira Nazirbekova, CEO Micro Leasing Kirghizstan Im Herzen Zentralasiens gelegen, erstreckt sich Kirgisistan über eine Fläche von etwa 199'951 Quadratkilometern. Es verfügt über atemberaubende Gebirgszüge, üppige Täler und ein reiches kulturelles Geflecht. Kirgisistan grenzt im Norden an Kasachstan, im Westen an Usbekistan, im Süden an Tadschikistan und im Osten an China. Diese strategische Lage hat seine Geschichte und Kultur massgeblich beeinflusst. ...

