DJ DHL kooperiert mit chinesischem Greentech Envision Group

FRANKFURT (Dow Jones)--DHL geht eine strategische Kooperation mit dem chinesischen Greentech Envision Group ein, die unter anderem die Zusammenarbeit bei Logistik und gegenseitige Unterstützung bei Nachhaltigkeitszielen vorsieht.

Wie DHL mitteilte, umfasst die Vereinbarung die vier zentralen Bereiche nachhaltige Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuel, SAF), grüne Energie, die gemeinsame Entwicklung eines "Net Zero Industrial & Logistic Park" sowie Logistiklösungen.

Im Rahmen dieser strategischen Zusammenarbeit will Envision eine Ausweitung der weltweiten SAF-Kapazität vorantreiben und durch die Bereitstellung von SAF für DHL einen Beitrag zu dessen Zielen leisten, die CO2-Emissionen zu reduzieren. DHL will den SAF-Anteil an seinem Kraftstoffmix bis 2030 auf 30 Prozent erhöhen.

Darüber hinaus soll Envision neue Quellen erneuerbarer Rohstoffe und neue technologische Ansätze für eine kontinuierliche Dekarbonisierung der Luftfahrt ausloten. Durch die Kooperation soll auch die Umsetzung von Umweltenergie-Initiativen beschleunigt werden. DHL will ihr umfassendes globales Netzwerk nutzen, um Envision beim Erreichen seiner Entwicklungspläne zu helfen sowie neue Märkte für erneuerbare Energie zu erschließen. Dafür sollen integrierte Logistik und ein nahtloses globales Supply Chain Management sorgen. DHL will Envision auch bei der Bewältigung regulatorischer Anforderungen und betrieblicher Herausforderungen zur Seite stehen. Beide Unternehmen haben sich Netto-Null-Emissions-Ziele gesetzt.

Der geplante "Net Zero Industrial Park" soll Lieferketten verschiedener Branchen wie der E-Fahrzeug- und Batterieherstellung in einem mit sauberer Energie betriebenen Industriepark zusammenführen. Das von Envision zunächst in China eingeführte Konzept soll mit Unterstützung von DHL auch in Europa, im Nahen Osten und darüber hinaus umgesetzt werden, um Innovationen für den weltweiten Übergang zur Netto-Null bereitzustellen.

July 22, 2024 05:26 ET (09:26 GMT)

