Berlin - SPD-Chef Lars Klingbeil wird im August in die USA reisen und am Nominierungsparteitag der Demokratischen Partei teilnehmen. Das berichtet die "Rheinische Post" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf SPD-Kreise.



Den Angaben zufolge wird Klingbeil über die gesamte Dauer des Parteitags in Chicago sein, wo der Parteitag stattfinden wird, und die SPD vor Ort vertreten. Er wird sich zudem über den US-Wahlkampf informieren und für die SPD als Parteichef politische Gespräche führen.



Der Parteitag wird mit Spannung erwartet, nachdem US-Präsident Joe Biden seinen Verzicht auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur erklärt hat. Vizepräsidentin Kamala Harris gilt derzeit als klare Favoritin, Biden zu ersetzen.