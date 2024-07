Zagreb - In Kroatien hat ein Mann am Montag in einem Altersheim offenbar mindestens fünf Menschen erschossen. Der Täter sei festgenommen worden, berichten mehrere kroatische Medien übereinstimmend. Mindestens fünf weitere Personen sollen demnach verletzt worden sein. Zur Schwere der Verletzungen wurden zunächst keine Angaben gemacht.



Der Vorfall ereignete sich am Morgen in der Stadt Daruvar in der Region Slawonien im Osten Kroatiens. Eines der Opfer soll mutmaßlich die Mutter des Täters sein. Zudem sollen Bewohner und Pfleger durch die Schüsse getroffen worden sein. Details zu den Hintergründen der Tat wurden von den Behörden zunächst nicht genannt.