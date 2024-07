Das Chartbild der Zalando-Aktie hat sich durch die herben Verluste am Freitag und einen schwachen Wochenstart zugespitzt. Am Montagmorgen notierte das Papier nur noch knapp über einer wichtigen Marke. Die Quartalszahlen Anfang August werden richtungsweisend sein. Hier erwartet das Analysehaus Warburg Research positivere Ergebnisse.Analyst Jörg Frey beließ die Einstufung vor den kommenden Zahlen am 06. August 2024 auf "Buy" und das Kursziel auf 47 Euro. Der Experte gehe davon aus, dass die Zahlen ...

