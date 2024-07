HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Nach der Bestätigung, dass der langjährige und respektierte Konzernchef Christoph Villanek seinen bis Dezember 2025 laufenden Vertrag nicht verlängere, habe Finanzchef Ingo Arnold in einem Gespräch mit Analysten erklärt, dass unter dem Nachfolger kein Strategiewechsel zu erwarten sei, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Suche beginne, sobald entschieden sei, ob der neue Konzernlenker intern oder extern gefunden werden solle./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0Z2ZZ5