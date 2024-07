NOX-E36 bietet vielversprechende Entwicklungsmöglichkeiten für Augenkrankheiten mit einem hohen Bedarf an gut verträglichen Therapien mit antifibrotischer Wirkung

Die antifibrotische Wirkungsweise von NOX-E36 wurde in einem präklinischen Augenkrankheitsmodell des führenden Singapore Eye Research Institute nachgewiesen

Präklinische und klinische Daten sowie die Verfügbarkeit des Medikaments schaffen optimale Voraussetzungen für einen schnellen Weg zum klinischen Wirksamkeitsnachweis in Phase 2

TME Pharma plant die Gründung einer separaten Unternehmenseinheit, die sich auf NOX-E36 in der Augenheilkunde konzentriert, um das Programm zu vermarkten und die Unterstützung privater Investoren zu mobilisieren

TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris: ALTME), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Krebstherapien konzentriert, die auf die Mikroumgebung des Tumors (TME) abzielen, gibt seinen Plan bekannt, das zweite klinische Produkt des Unternehmens, NOX-E36 ein L-Stereoisomer-RNA-Aptamer, das das Chemokin CCL2 hemmt auszulagern und zu vermarkten. Diese Entscheidung nutzt das durch klinische und präklinische Daten belegte Potenzial des Wirkstoffs, den erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf bei Augenerkrankungen, die von Fibrose betroffen sind, sicher zu decken.

Es hat sich gezeigt, dass das Vorhandensein des Zielmoleküls von NOX-E36, CCL2, das frühzeitige Scheitern eines chirurgischen Eingriffs bei Glaukom-Patienten vorhersagt, und dass die Hemmung des Signalwegs, auf den NOX-E36 abzielt, in präklinischen Modellen der Glaukom-Chirurgie die Fibrose verhindert und damit den Erfolg des Eingriffs verlängert1 NOX-E36 wurde bereits 175 klinischen Studienteilnehmern verabreicht, die ein ausgezeichnetes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil aufwiesen, und es zeigte eine Wirkung auf das Zielmolekül, wodurch das Risiko bereits bei einer Reihe von Schritten in der frühen klinischen Entwicklung abgewendet werden konnte.

Fibrose ist eine wesentliche Ursache für Behandlungsversagen oder einen erhöhten Schweregrad bei vielen klinisch wichtigen Augenkrankheiten2 mit ungedecktem Bedarf wie diabetische Retinopathie (9,6 Millionen Fälle in den USA, davon 1,84 Millionen das Sehvermögen bedrohende Fälle3 ), altersbedingte Makuladegeneration (20 Millionen Fälle in den USA, davon 1,5 Millionen das Sehvermögen bedrohende Fälle4 ), und primäres Offenwinkelglaukom (>3 Millionen Fälle in den USA5

