Linz Am Rhein, Deutschland und Paris (ots/PRNewswire) -Im angesagten Pariser Marais-Viertel gelegen markiert der Store einen Meilenstein in BIRKENSTOCKs Retail-Ambitionen für EuropaDER IDEALE STANDORTAm 20. Juli eröffnet BIRKENSTOCK seinen ersten eigenen Retail-Store in Frankreich. Das zweistöckige Geschäft befindet sich im angesagten Marais-Viertel von Paris, nur wenige Schritte vom Centre Pompidou und vom Pariser Rathaus entfernt. Auf einer Fläche von 130 m2 wird die Marke hier künftig ihre neuesten Kollektionen präsentieren, die ihre Markenwerte - Funktion, Qualität und Tradition - erlebbar machen und so den Menschen das naturgewollte Gehen näherbringen.Für den Start seiner Retail-Expansion in Europa wählte BIRKENSTOCK bewusst Paris, als eine der prägenden Mode- und Kulturhauptstädte der Welt und dort das angesagte Marais-Viertel mit seinen trendigen Boutiquen, Galerien und Restaurants, das perfekt zur Marken-DNA passt. Die Gipswände des Stores erinnern an den Ursprung der Stadt, die auf antiken Steinbrüchen erbaut wurde, in denen damals Gips zur Herstellung von Putz abgebaut wurde. Leder und Kork - zwei Leitmaterialien und Grundbestandteile des Original BIRKENSTOCK Fußbetts - kommen ebenfalls prominent im neuen Store-Design zum Einsatz, einem neu geschaffenen Ort, an dem die Marke den persönlichen Austausch zu Verbrauchern, der lokalen Community und Lauf-Enthusiasten sucht. Im Untergeschoss befindet sich ein "Erlebnisbereich", ausgestattet mit einer großen Lichtbox, auf der die neuesten Kampagnen präsentiert werden. Hier sollen Events und Retail-Aktivierungen stattfinden.ERLEBEN SIE DAS NATURAL ACTIVE RECOVERY PACKZur Eröffnung wird der Store das brandneue NATURAL ACTIVE RECOVERY PACK präsentieren. Dieses Set enthält das Fußbett für aktive Regeneration, eine Sonderedition des Birki Air 2.0 sowie die neuen CORK TOOLS. Das Set ist auf 1.500 Stück limitiert und kommt in einer exklusiven Verpackung.Fußgesundheit ist bei BIRKENSTOCK von jeher eine Herzensangelegenheit. Um die Wende zum 20 Jahrhundert entwickelt Konrad Birkenstock einen anatomisch geformten Schuhleisten und flexible Einlegesohlen, von denen er bald zwei "Fußbett" nennt. Diese Innovationen bilden die Grundlage des "System BIRKENSTOCK". Anfang der 60er Jahre entwirft sein Enkel Karl Birkenstock dann das erste, standardisierte Original Birkenstock-Fußbett, wie wir es heute kennen. Inspiriert vom naturgewollten Gehen, bietet es dem Fuß eine natürliche Unterstützung, sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, stützt das Fußgewölbe und verhindert unnatürliche Druckpunkte von der Ferse bis zu den Zehen.Das neue NATURAL ACTIVE RECOVERY PACK bietet ein beispielloses Erlebnis der Fußerholung, welches alle bisherigen Lösungen ergänzt. Das innovative Set baut auf dem Prinzip des Naturgewollten Gehens auf, das das moderne Schuhdesign nachhaltig verändert hat. Sein symbiotischer Ansatz kombiniert sowohl aktive als auch passive Regeneration für eine umfassende Erholung. Das Set wird im Pariser Store und online erhältlich sein, bevor es 2025 vollständig in das BIRKENSTOCK Sortiment integriert wird.Bevor der Store am 20. Juli seine Türen öffnet, sind Gäste und Medienvertreter am 18. und 19. Juli zu einem exklusiven Preview und Markenerlebnis eingeladen. Geplant sind angeleitete Sport-Sessions mit der Pariser Lauf-Community "Distance Athletic", gefolgt von einem Moment der Regeneration mit dem brandneuen NATURAL ACTIVE RECOVERY PACK.DER ERSTE SCHRITT EINER GRÖSSEREN REISEDie Eröffnung des Pariser Stores - des ersten in der Region seit vier Jahren - ist ein wichtiger Schritt und ein Referenzpunkt in der Umsetzung von BIRKENSTOCKs Retail-Strategie in Europa. In den kommenden Jahren will BIRKENSTOCK weitere eigene Stores in verschiedenen europäischen Metropolen eröffnen, um das Fußbett-Erlebnis direkt zum Verbraucher zu bringen, Kontakt zur lokalen Community aufzubauen und seine Markenwerte zu verbreiten. So will das Unternehmen seine Vision realisieren, jedem Menschen Zugang zum Original Fußbett-Erlebnis zu ermöglichen.Nico Bouyakhf, President & Managing Director BIRKENSTOCK Europe: "Dieser Store ermöglicht uns, einen persönlicheren Kontakt zu unseren Kunden aufzubauen. Es gibt viele wichtige europäische Städte, in denen wir noch nicht vertreten sind. Daher freuen wir uns, unsere Retail-Expansion in einer so legendären Stadt wie Paris und einem so berühmten Viertel wie Marais voranzubringen und das einzigartige Geherlebnis unseres legendären Fußbetts mit fesselnden Storys und Events in einem Store mit authentischem Pariser Flair zum Leben zu erwecken."INFORMATIONEN FÜR PRESSEVERTRETERStore-Adresse: 17 Rue des Archives, 75004 ParisÖffnungszeiten: Montag - Samstag, 10:30 - 19:30 Uhr Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose"Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitenden glauben wir, dass die Herstellungsweise eines Produkts ebenso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreiben wir eine vertikal integrierte Fertigung und produzieren alle unsere Fußbetten in Deutschland. Außerdem fertigen wir über 95 % unserer Produkte in Deutschland und kaufen mehr als 90 % unserer Materialien und Komponenten in Europa ein. Wir verarbeiten unsere Rohstoffe und Zwischenprodukte nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche und verfügen über hochmoderne wissenschaftliche Labore zur Materialprüfung.In Deutschland ist BIRKENSTOCK an 16 operativen Standorten vertreten - in in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die BIRKENSTOCK Group mit Sitz in Linz am Rhein betreibt Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, [den Niederlanden], Dubai, Singapur und Indien.Birkenstock Group B.V. & Co. KGBurg Ockenfels, Linz am Rhein, DeutschlandWeitere Informationen finden Sie auf www.birkenstock-group.com.Unseren Onlineshop finden Sie unter www.birkenstock.com.