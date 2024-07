© Foto: Unsplash



Die Aktien von Serve Robotics explodieren und setzen ihre Mega-Rallye von Freitag fort. Der Chipriese Nvidia hat seine Beteiligung an dem Unternehmen bekannt gegeben.Die Aktie von Serve Robotics ist am Freitag um über 187 Prozent haussiert und auf 7,55 US-Dollar gestiegen. Am Montag geht die Rallye weiter, vorbörslich notieren die Titel zeitweise bei über zwölf US-Dollar. Auf Fünftagessicht hat die Aktie somit über 222 Prozent an Wert dazugewonnen. Das Unternehmen gab sein Börsendebüt im März und wurde im April auf den Nasdaq Capital Market gehoben. Nvidia gab in einer Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde an, dass es Stammaktien von Serve Robotics erworben hat. Bei der …