In ihren Rückmeldungen bestätigen uns mehrere Installationsfirmen, dass kleine Photovoltaik-Dachanlagen vermehrt zu niedrigen Preisen angeboten werden. Hintergrund ist die stark gewachsene Zahl der Anbieter, die nun um die weniger gewordenen Aufträge kämpfen. Eine Konsolidierung am Markt findet dabei bereits statt. "Die Konsolidierung ist in vollem Gange und ich bin gespannt, wer am Ende des Jahres noch da ist", schreibt uns der Geschäftsführer eines Installationsunternehmens zur aktuellen Marktlage. Er weißt dabei auch die Betriebe hin, über die pv magazine auch berichtete, also etwa den Verkauf ...

