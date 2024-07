Die Evotec-Aktie steigt zum Wochenauftakt um fast 5% und steht damit wieder kurz vor dem Sprung über die Kursmarke von 9,00 Euro. Dennoch müssen Evotec-Aktionäre in den vergangenen sechs Monaten per Saldo immer noch ein Minus von rund 44% verbuchen, während in der Drei-Jahres-Betrachtung sogar ein Kursverlust von 76% auf der Anzeigetafel von Evotec steht! Ein neues Kursziel...

Den vollständigen Artikel lesen ...