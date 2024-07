Wien (www.fondscheck.de) - Michael Hünseler, Anlagechef der LBBW Asset Management, warnt im Interview mit FONDS professionell ONLINE vor Sorglosigkeit an den Finanzmärkten, so die Experten von "FONDS professionell".Die aktuellen Rekordstände würden seiner Meinung nach die Risiken ausblenden.Als Investmentchef der LBBW Asset Management trage Michael Hünseler die Hauptverantwortung für die Anlage von mehr als 70 Milliarden Euro an Kundengeldern, ein großer Teil davon für Sparkassenkunden. Zuletzt habe er etwas Risiko aus den vermögensverwaltenden Strategien genommen, denn die gute Stimmung an den Aktienmärkten halte er für übertrieben. Die Finanzmärkte würden die bestehenden Risiken ausblenden, meine Hünseler. Im Interview mit FONDS professionell ONLINE sage er, wo er dennoch Chancen sehe und wie die Vermögensmanager der LBBW gegenüber der konzerneigenen und externen Konkurrenz punkten möchten. ...

