© Foto: Omar Marques - picture alliance



Der Mobilfunkanbieter Verizon hat mit seinem Umsatz die Erwartungen enttäuscht. Das Unternehmen ist aufgrund seiner hohen Dividendenrendite bei passiven Anlegern sehr beliebt.Verizon Communications erlebte einen schwachen Start in den Tag, nachdem das Unternehmen am Montag seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht hatte, die gemischte Reaktionen hervorriefen. Positive Überraschungen beim Kundenzuwachs konnten die Investoren nicht vollständig überzeugen, nachdem der Umsatz mit 32,8 Milliarden US-Dollar die Markterwartungen von 33,1 Milliarden US-Dollar verfehlte. Die Aktie fiel vorbörslich zurück. Ein Lichtblick war der Zuwachs an drahtlosen Privatkunden im Postpaid-Segment, der …