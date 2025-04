(neu: Kursentwicklung)



NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein enttäuschender Neukundenzuwachs bei T-Mobile US im ersten Quartal hat die Aktien des Mobilfunkers am Freitag nach unten gezogen. Im New Yorker Handel ging es prozentual zweistellig abwärts, die Kursgewinne seit Anfang Februar wurden aufgezehrt. Zuletzt betrug der Verlust 10,3 Prozent auf gut 235 Dollar. Das Jahresplus schmolz auf etwa 7 Prozent zusammen.

Auch die Titel des Mutterkonzerns Deutsche Telekom weiteten ihr Minus am Nachmittag am Dax-Ende auf 4,3 Prozent beim Stand von 31,33 Euro aus.

T-Mobile US rechnet im laufenden Jahr zwar mit etwas mehr Gewinn im Tagesgeschäft als bisher und hob die Untergrenze der Prognosespanne beim bereinigten freien Finanzmittelzufluss an. Allerdings konnte der Telekommunikationskonzern nicht so viele neue Telefonvertragskunden gewinnen, wie von Experten erwartet. Das überschatte die ansonsten starken Zahlen und den angehobenen Ausblick, hieß es am Markt.

Laut Analyst Laurent Yoon vom US-Analysehaus Bernstein Research hat T-Mobile US zwar in der US-Branche den größten Kundenzustrom im ersten Quartal vermeldet, die Erwartungen seien aber noch höher gewesen. Das Wachstum bei den Vertragskunden habe auch von einem Sonderangebot profitiert. Dass wie auch bei den Konkurrenten AT&T und Verizon die Kündigungsraten angestiegen seien, lasse auf einen intensiveren Wettbewerb im Markt schließen. Verizon büßten am Freitag 2,5 Prozent ein, AT&T gaben um 1,9 Prozent nach.

Ein Händler sprach von einem erstarkten Konkurrenzkampf auf einem weitgehend gesättigten Markt - das mache den Anlegern Sorgen. Alles in allem seien die Quartalszahlen allerdings solide./niw/la/jha/ajx/he

US92343V1044, DE0005557508, US00206R1023, DE0008469008, US8725901040