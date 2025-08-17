DJ PTA-News: Aktien Global News: Infineon mit guten Aussichten, Kaufempfehlung für Telekom, Stardust Solar überzeugt mit hohem Umsatzwachstum

Aktien Global News: Infineon mit guten Aussichten, Kaufempfehlung für Telekom, Stardust Solar überzeugt mit hohem Umsatzwachstum

Die Analysten von Bernstein Research sehen Infineon trotz der US-Zölle für die Zukunft gut gerüstet / Die Deutsche Telekom hat nach einem soliden zweiten Quartal ihre Jahresprognose angehoben. / Stardust Solar plant, mit einem innovativen Franchise-Modell den nordamerikanischen Solarmarkt aufzurollen.

Deutsche Telekom setzt sich neue Zielmarken

Das Management der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508) hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr auf Basis konstanter Wechselkurse leicht nach oben angepasst. Das um Sondereffekte und Leasing bereinigte EBITDA soll nun "über" 45,0 Milliarden Euro betragen, nachdem zuvor ein Zielwert von "rund" 45,0 Milliarden Euro angepeilt wurde. Der um Sondereffekte und Leasing bereinigte Free Cashflow soll nun "über" 20,0 Milliarden Euro erreichen, nach bislang "rund" 20,0 Milliarden Euro. Die Anhebung erfolgt vor dem Hintergrund eines soliden zweiten Quartals, in dem der Konzern seine operative Stärke unter Beweis stellen konnte. Die Geschäftsentwicklung bleibt damit robust, wenngleich externe Faktoren wie Wechselkursveränderungen weiterhin Einfluss auf die Prognosen nehmen. Die Analysten der DZ Bank haben aufgrund der anhaltenden Schwäche des US-Dollars ihre Gewinnschätzungen für die Deutsche Telekom für das Jahr 2025 und die Folgejahre leicht nach unten korrigiert. Trotz dieser Anpassung bekräftigt das Analysehaus seine positive Einschätzung und hält an der Kaufempfehlung für die Aktie fest. Das Kursziel wird weiterhin mit 38 Euro angegeben, was aus Sicht der DZ Bank weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

Infineon erhält Lob von Analysten

Bernstein Research hat seine positive Einschätzung für die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) bekräftigt und das Kursziel mit 49 Euro unverändert belassen. In ihrer aktuellen Analyse bestätigten die Experten die Einstufung "Outperform" und zeigten sich weiterhin zuversichtlich bezüglich der mittelfristigen Perspektiven des Halbleiterkonzerns. Im Fokus steht dabei insbesondere die Frage, wie Infineon auf die jüngst verschärften US-Zölle reagieren kann. Bernstein Research ist der Ansicht, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um die potenziellen Belastungen durch die neuen Handelsbeschränkungen abzufedern. Die Analysten betonen, dass die direkte Abhängigkeit von Infineons US-Geschäft im internationalen Vergleich als eher gering einzustufen ist. Als sinnvolle Gegenmaßnahme wird ins Spiel gebracht, das überschaubare US-Geschäft an lokale Auftragshersteller auszulagern. Dieser Schritt könnte dabei helfen, die Auswirkungen der Zölle zu minimieren und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem nordamerikanischen Markt zu erhalten. Bernstein Research sieht in dieser Strategie einen weiteren Beleg für die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Konzerns im aktuellen geopolitischen Umfeld.

Stardust Solar beeindruckt mit hohem Umsatzwachstum

In den USA hat die Nutzung von Solarstrom in den vergangenen Jahren ein enormes Wachstum erfahren. Als wesentlicher Treiber erwies sich dabei der häusliche Bereich (Residential Solar). Laut der US-Branchenvereinigung Solar Energy Industries Association (SEIA) verfügen bereits rund sieben Prozent der Häuser in den USA über Solaranlagen. Bis 2030 wird sich dieser Anteil Prognosen der SEIA zufolge auf 13 Prozent nahezu verdoppeln. Ein Unternehmen, das dieses Potenzial gezielt ausschöpfen will, ist Stardust Solar. Das 2017 gegründete Unternehmen hat sich durch ein Franchise-basiertes Geschäftsmodell für Solarinstallationen in ganz Nordamerika eine gute Marktstellung erarbeitet. Das Unternehmen beliefert seine Franchisepartner mit PV-Solaranlagen, Energiespeichersystemen und Ausrüstungen für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus werden die Franchisenehmer mit zahlreichen Dienstleistungen unterstützt. Im Gegenzug profitiert Stardust Solar von Lizenz- und Servicegebühren sowie von Einnahmen aus den Produktverkäufen. "Das erste Quartal 2025 zeigt, dass unser Geschäftsmodell funktioniert: Wir verzeichneten im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Umsatzwachstum von 20 Prozent sowie eine deutliche Verbesserung der Bruttomarge von 27,4 auf 48,0 Prozent", sagt Mark Tadros, Gründer und CEO von Stardust Solar. "Mit 87 aktiven Franchise-Regionen und einem wachsenden Auftragsbestand sind wir zuversichtlich, noch in diesem Jahr die Marke von 100 Franchise-Regionen zu überschreiten und unsere Rentabilität weiter zu steigern." Stardust Solar ist an der Toronto Stock Exchange Venture Exchange (TSXV) unter dem Kürzel "SUN" gelistet. Die Aktie wird auch in Deutschland im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie auf verschiedenen Handelsplattformen gehandelt (ISIN: CA8552811017).

