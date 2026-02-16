Der DAX präsentierte sich am heutigen Rosenmontag ohne große Impulse. An der 25.000er-Marke tat er sich weiter schwer. Am Ende ging er mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 24.800,91 Zählern aus dem Handel. Etwas freundlicher zeigte sich er Index für mittelgroße Werte MDAX. Dieser legte 0,2 Prozent zu auf 31.364,56 Punkte. Der SDAX wiederum gab 0,2 Prozent nach auf 17.977,63 Punkte.Also Top-Gewinner des Tages gingen die Aktien von Zalando (plus 3,1 Prozent), Airbus (plus 2,5 Prozent und Deutsche Telekom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär