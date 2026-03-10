München (ots) -MagentaSport begleitet die Basketball-Nationalmannschaft der Frauen auf dem Weg zur Heim-WM in Berlin: Vom 11. - 17. März findet das WM-Quali-Fenster in Villeurbanne/Lyon statt. Die deutsche Auswahl trifft beim WM-Härtetest ein halbes Jahr vor Beginn der Weltmeisterschaft auf Südkorea (Mittwoch, ab 16.45 Uhr), die Philippinen (Donnerstag, ab 16.45 Uhr), Frankreich (Samstag, 20.15 Uhr), Kolumbien (Sonntag, 15.15 Uhr) und Nigeria (Dienstag, 16.45 Uhr) Spiele des DBB-Teams werden live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen sein.Luisa Geiselsöder wird vermutlich verletzungsbedingt fehlen - ist aber dennoch dabei. In der neuen Folge des MagentaSport-Podcast "Abteilung Europameister" hat die WNBA-Akteurin den neuen Bundestrainer Olaf Lange ("Ich mag Olaf sehr gerne"), ihre Zeit in Dallas ("Ich war überwältigt") und die deutschen WM-Chancen beschrieben: "Es ist kein Geheimnis, dass wir den Traum von der Medaille haben.""Ärgerlich, dass wir jetzt viele Spielerinnen nicht dabei haben"Der neue Bundestrainer Olaf Lange muss einige kurzfristige Verletzungen vor dem WM-Quali-Fenster verschmerzen. Das deutsche Frauen-Team ist als WM-Gastgeber bereits gesetzt (4. bis 13. September 2026 in Berlin, live bei MagentaSport), das Turnier in Frankreich dient aber als Standortbestimmung und zum Einspielen. Wichtig ist für Luisa Geiselsöder, auch wenn sie selbst zu den angeschlagenen Spielerinnen gehört: "Das ist jetzt eigentlich unsere Vorbereitung auf den World Cup. Im Sommer werden die ganzen WNBA-Spielerinnen - wenn es gut läuft - eine Woche vor dem Turnier anreisen. Das heißt: Wir haben eigentlich nur eine Woche komplette Vorbereitung auf das Endturnier. Deswegen ist dieses Fenster so wichtig. Umso ärgerlicher ist es, dass wir jetzt so viele Spielerinnen nicht dabei haben", sagt Geiselsöder, zuletzt auch in der WNBA für Dallas unterwegs, in der neuen Folge des MagentaSport-Podcast "Abteilung Europameister" mit Per Günther und Benni Zander.Hier der Link: https://abteilungbasketball.podigee.io/466-der-dickste-hebel-aller-zeiten-mit-luisa-geiselsoder"Ich mag Olaf sehr gerne!" Geiselsöder über den neuen Bundestrainer Lange"Ich mag Olaf sehr gerne. Er hat uns alle besucht: Er war in Schweden, er war in Litauen, als wir da gespielt haben, er ist zum Spiel gekommen. Er war bei den deutschen Spielen, er war in Spanien, er war in Frankreich. Er hat sichergestellt, dass er jede Spielerin mal besucht, dass er mit jeder redet, Check-ins macht, und auch die Spielerinnen in den Vereinen sieht. Und er legt sehr viel Wert auf Team-Chemie. Seit November haben wir regelmäßig Team-Culture-Meetings. Wir hatten Zoom-Meetings, auch vor dem Fenster. Im November hatten wir unheimlich viele Meetings - da haben wir die Zeit genutzt. Gestern Abend hatten wir auch ein Meeting. Da gehen wir verschiedene Topics durch, zum Beispiel Pressure: Was ist uns wichtig? Was brauchen wir von unseren Teammates? Wie wachsen wir zusammen? Das ist ein Teil auf dem Spielfeld. Wenn du das hast, kommt das Spielerische. Spielerisch bringen wir schon viel mit - deswegen ist dieser Punkt, als Team zusammenzuwachsen, umso wichtiger. Das finde ich sehr cool.""Es ist kein Geheimnis, dass wir den Traum von der Medaille haben""Ich denke eigentlich die ganze Zeit dran. Natürlich bist du im Verein fokussiert, aber vor den Fenstern bist du nochmal so: Krass, ist das einfach schon dieses Jahr? Diesen September sind wir einfach schon in Berlin und spielen vor unserem Heimpublikum. Wir können kleine Mädels beeindrucken, kleine Mädels inspirieren. Das Coole ist: Wir bringen diesen Damen-Basketball nach Deutschland und er bekommt endlich Aufmerksamkeit. Und hoffentlich hat das nicht nur Einfluss auf die Nationalmannschaft, sondern auch auf die deutsche Liga, dass Interesse wächst, Leute zu Spielen kommen und die Liga wächst. Das ist unser Ziel als Generation: Wir wollen die Zukunft inspirieren und der Zukunft helfen. Und dafür ist der World Cup die perfekte Plattform. Es ist kein Geheimnis, dass wir den Traum von einer Medaille haben. Mit dem Traum gehen wir rein. Das ist ein gewisser Pressure Point, aber ich glaube, wir sind dem gewachsen."Gastspiel in der WNBA bei Dallas und die Sache mit der Wäsche: "Ich war überwältigt""Es war cool. Was ich am liebsten erzähle: die Wäsche. Am Anfang wusste ich das nicht. Ich habe meine Wäsche von der Halle mit nach Hause genommen, dann habe ich eine Nachricht bekommen - und ich war so: 'Why?' Und sie so: 'Wir waschen's für dich, du musst das nicht mehr mit nach Hause nehmen.' Und ich so: 'Was?' Die wollen, dass du dich komplett auf Basketball fokussierst. Es sind Kleinigkeiten, wo man denkt: okay, es ist Wäsche. Aber wenn du das nicht machen musst - du bekommst Essen - das ist richtig cool. Am Anfang war ich auf der Bank, und ich bin echt froh darüber. Ich war überwältigt: wie viele Fans in der Halle sind, wie groß die Arenen sind, was für ein Spektakel das ist und wie viel Aufmerksamkeit das hat. Es war richtig cool. Mein Team war richtig cool. Wir waren alle sehr jung. Überwältigend. Aber du merkst: Du bist in der Liga, in der du immer spielen wolltest, und du kannst mithalten. Im letzten Jahr war ich ein fester Bestandteil - das ist ein kleiner Erfolgsmoment."Basketball live bei MagentaSportWM-Qualifikation FrauenMittwoch, 11.03.2026ab 16.45 Uhr: Deutschland - SüdkoreaDonnerstag, 12.03.2026ab 16.45 Uhr: Philippinen - DeutschlandSamstag, 14.03.2026ab 20.15 Uhr: Deutschland - FrankreichSonntag, 15.03.2026ab 15.15 Uhr: Kolumbien - DeutschlandDienstag, 17.03.2026ab 16.45 Uhr: Nigeria - DeutschlandEuroLeague | 31. EuroLeague | 31. SpieltagMittwoch, 11.03.2026ab 20.30 Uhr: Virtus Bologna - Partizan BelgradDonnerstag, 12.03.2026ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Olympiakos Piräusab 19.45 Uhr: Dubai Basketball - Baskonia Vitoria-Gasteizab 20.00 Uhr: Die Konferenz der EuroLeagueab 20.00 Uhr: FC Bayern München - Anadolu Efes Istanbulab 20.30 Uhr: Real Madrid - Valencia Basketab 20.45 Uhr: Panathinaikos Athen - Zalgiris Kaunas, Paris Basketball - ASVEL Villeurbanne,Freitag, 13.03.2026ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Fenerbahce Istanbulab 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - Maccabi Tel Aviv, FC Barcelona - Hapoel Tel Aviv