Die Stärke des Euro (EUR) ist vorbei. Vorerst dürfte er in einer Spanne zwischen 1,0845 und 1,0945 gehandelt werden, so die Devisenstrategen Quek Ser Leang und Peter Chia von der UOB Group. Vorerst innerhalb der Spanne 24-Stunden-Betrachtung: "Wir hatten erwartet, dass der EUR am vergangenen Freitag zwischen 1,0885 und 1,0935 seitwärts handeln würde. ...

