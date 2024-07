Die japanische Regierung will einen stärkeren Yen (JPY). Es scheint ziemlich klar, dass das japanische Finanzministerium (MOF) in den letzten Tagen mehrmals interveniert hat, um den JPY zu stützen. Gleichzeitig besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit (auch heute Morgen!), dass eine künftige US-Regierung einen schwachen US-Dollar (USD) wünscht, so Ulrich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...