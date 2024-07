NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Analyst David Hayes bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf Medienberichte, wonach der Konsumgüterkonzern mit potenziellen Käufern den Prozess zur Veräußerung der Speiseeis-Sparte begonnen habe. Die in den Berichten angegebene Bewertung von circa 18 Milliarden Euro spiegele veraltete Vergleichsmaßstäbe für Speiseeis aus dem Jahre Jahr 2019 wider. Der Experte sieht eine realistischere Bewertung von etwa 13,5 Milliarden Euro - etwaige steuerliche Belastungen noch nicht berücksichtigt./la/he



