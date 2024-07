Kiew/Peking - Der Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, reißt am Dienstag nach China. Der Besuch erfolge auf Einladung seines chinesischen Amtskollegen, Wang Yi, teilte das ukrainische Außenministerium am Montag mit.



"Hauptthema der Gespräche wird die Suche nach Wegen zur Beendigung der russischen Aggression und die mögliche Rolle Chinas bei der Schaffung eines nachhaltigen und gerechten Friedens sein", hieß es weiter. Ebenso wolle man sich bei dem Treffen über den Stand und die Aussichten für die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen austauschen.



China betont bezüglich des Krieges in der Ukraine die eigene Neutralität, unterhält jedoch enge wirtschaftliche und politische Beziehungen zu Russland. Verschiedene westliche Staaten hatten Peking zuletzt vorgeworfen, Russland mit Gütern zu beliefern, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden können.