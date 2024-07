Aktionäre des US-KI-Giganten Nvidia können sich in den vergangenen sechs Monaten per Saldo über einen Kursgewinn von 97% freuen, in der Jahresbetrachtung steht ein Plus von 172% auf der Nvidia-Kurstafel und auf Drei-Jahres-Sicht sogar ein Gewinn von 555%! Was macht die Nvidia-Aktie langfristig? Im Fokus: Nvidia-Aktie Das Jahr 2001 war bislang das erfolgreichste - hier konnten...

Den vollständigen Artikel lesen ...