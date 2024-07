Die Deutsche Telekom AG setzt ihr Aktienrückkaufprogramm mit Nachdruck fort. In der Woche vom 15. bis 19. Juli 2024 wurden insgesamt 1.634.079 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 24,0099 Euro erworben. Das Gesamtvolumen belief sich auf rund 39,2 Millionen Euro. Seit Beginn des Programms am 4. Juni 2024 hat das Unternehmen bereits 12.086.969 Aktien zurückgekauft. Diese Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Managements in die eigene Geschäftsentwicklung und könnte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.

Positive Kursentwicklung und Analystenbewertungen

Die Telekom-Aktie zeigt eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Am 22. Juli 2024 erreichte sie ein neues 52-Wochen-Hoch von 24,41 Euro, was einem Anstieg von 31,34 Prozent gegenüber dem Tiefststand vom August 2023 entspricht. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von [...]

