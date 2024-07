Die Bayer AG Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Anstieg von 3,5 Prozent und schloss bei 27,17 Euro. Dieser Aufschwung erfolgte inmitten eines allgemein positiven Marktumfelds, in dem der DAX ebenfalls zulegte. Bemerkenswert ist, dass die Bayer-Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von fast 5 Prozent verbuchen konnte, obwohl keine signifikanten Unternehmensnachrichten vorlagen. Trotz des jüngsten Aufwärtstrends bleibt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 53,80 Euro, das im August 2023 erreicht wurde.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Experten sehen für die Bayer-Aktie ein mittleres Kursziel von 34,80 Euro, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 5,07 Euro je Aktie. Allerdings bleiben Herausforderungen bestehen: Im ersten Quartal 2024 verzeichnete Bayer einen Umsatzrückgang von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die nächsten Quartalszahlen, die am 6. August 2024 erwartet werden, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

