MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute die Einführung von MSCI Private Capital Indexes ("Indizes") bekannt, mit denen das Unternehmen sein Engagement für die Förderung von Transparenz und Innovation im Bereich der globalen Privatmärkte vorantreibt.

Angesichts eines wachsenden Interesses der Anleger an Privatmärkten sind qualitativ hochwertige Daten und eine konsistente Performancemessung von Privatkapitalfonds und -portfolios unerlässlich, um Klarheit für Investitionsentscheidungen zu schaffen. Die MSCI Private Capital Indexes werden diesen Anlegerbedürfnissen gerecht, denn sie stützen sich auf die Unabhängigkeit und Fachkompetenz von MSCI bei der Verbesserung der Transparenz und der Einführung robuster Daten und Lösungen für unterschiedliche Anlageklassen.

Die Indizes, die aus einem breiten Spektrum von Privatkapitalfonds mit einer Kapitalisierung von über 11 Billionen US-Dollar gebildet werden, stützen sich auf die transparenten MSCI-Verfahren und den guten Ruf des Unternehmens in Bezug auf gründlich überprüfte Daten. Diese 130 Indizes umfassen die Bereiche Private Equity, Private Credit, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Natural Resources. Sie ergänzen die über 80 bereits bestehenden MSCI-Immobilienfonds- und Immobilienindizes und vermitteln den Investoren einen umfassenden Überblick über die globalen privaten Märkte und das gesamte Risikospektrum von Investitionen in private Sachwerte. In Kombination mit den MSCI-Indizes für Aktien und Anleihen bieten diese Privatkapital-Indizes den Anlegern eine Multi-Asset-Perspektive für alle ihre Portfolios.

Institutionelle Anleger können diese Indizes nutzen, um ihre individuellen Anlagemandate zu erfüllen und langfristige Finanzziele zu erreichen, während detaillierte Einblicke aus diesen Indizes Vermögensinhabern eine strategische Vermögensallokation ermöglichen können.

Henry Fernandez, Chairman und CEO von MSCI, sagte: "Investoren brauchen Tools, die ihnen helfen, die Komplexität der Privatmärkte zu durchdringen und neue Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Mit unseren Privatkapital-Indizes können sich Investoren durch qualitativ hochwertige, validierte Daten und eine branchenführende Indexkonstruktion Klarheit über ihre Anlagen verschaffen."

Mit über 50 Jahren Forschung und Expertise als führendes Unternehmen in der Indexbranche bietet MSCI außerdem fortschrittliche, maßgeschneiderte Benchmarking-Lösungen zur Unterstützung von Analysen zur Vermögensallokation, detaillierten Performance-Berichten und robustem Risikomanagement für die individuellen Anlagestrategien und -ziele der Investoren.

