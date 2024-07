Die Alphabet Inc. C Aktie steht vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse, und Analysten zeigen sich optimistisch. Für das zweite Quartal 2024 wird ein robustes Wachstum der Google-Suche prognostiziert, mit einer erwarteten Steigerung von 12,8% gegenüber dem Vorjahr. Dies basiert auf positiven Indikatoren aus Werbeumfragen und Agentur-Feedback. Insgesamt wird ein Umsatzwachstum von 13,1% im Jahresvergleich erwartet, was leicht über den Konsenserwartungen liegt.

Betriebsmarge im Fokus

Die Analysten rechnen mit einer kontinuierlichen Expansion der Betriebsmarge auf 31,7%, was auf anhaltende Kostenkontrolle zurückzuführen ist. Trotz potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Ausgaben für künstliche Intelligenz wird die Wahrscheinlichkeit negativer Überraschungen als gering eingeschätzt. Die Monetarisierung von KI-Diensten innerhalb der Cloud-Sparte bleibt ein Schwerpunkt für Investoren.

