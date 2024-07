Das Cerrado-Projekt erforderte Investitionen von rund 4,3 Milliarden US-Dollar und wird dazu beitragen, die Produktion von Suzano um mehr als 20 zu steigern

Suzano, der weltweit größte Hersteller von Marktzellstoff, gibt die erfolgreiche Inbetriebnahme seines neuen Werks in Ribas do Rio Pardo im Bundesstaat Mato Grosso do Sul bekannt, der größten Zellstoffproduktionslinie der Welt. Dies markiert den Abschluss eines der größten privaten Investitionsprojekte Brasiliens überhaupt.

Diese hochmoderne Anlage wird eine jährliche Produktionskapazität von 2,55 Millionen Tonnen Eukalyptuszellstoff haben, wodurch sich die Produktionskapazität von Suzano um mehr als 20 auf 13,5 Millionen Tonnen pro Jahr erhöht. Das Projekt ist das Ergebnis einer Gesamtinvestition von 22,2 Mrd. R$ (ca. 4,3 Mrd. USD), von denen 15,9 Mrd. R$ (ca. 3,1 Mrd. USD) für den Bau des Werks und 6,3 Mrd. R$ (ca. 1,2 Mrd. USD) für Initiativen wie den Aufbau der Anpflanzungsbasis und die Zellstoffausgangslogistik vorgesehen waren. Suzano hat außerdem die Kapazität, 1,5 Millionen Tonnen Papier pro Jahr zu produzieren, darunter Hygienepapier, Druck- und Schreibpapier sowie Verpackungslinien, neben anderen Produkten, die Zellstoff als Rohstoff verwenden.

"Der erfolgreiche Abschluss des Cerrado-Projekts spiegelt das Engagement und die Umsetzungsfähigkeit jedes Einzelnen wider, der an diesem großen und transformativen Projekt beteiligt ist. Er zeugt auch von der Kultur der Exzellenz, die das gesamte Unternehmen durchdringt und die Walter Schalka während seiner 11-jährigen Amtszeit hier meisterhaft geführt hat", sagt Beto Abreu, der neue CEO von Suzano. "Seine Vision und sein Ehrgeiz haben sich als entscheidend erwiesen, um ein Werk von Weltklasse innerhalb des geplanten Budgets zu errichten. Entscheidend ist auch, dass dieses Projekt in jeder Phase Suzanos Hauptaugenmerk auf die Unterstützung der Nachhaltigkeit und die positive Auswirkung auf die lokalen Gemeinden gerichtet hat", fügte er hinzu.

Im Einklang mit Suzanos ESG-Verpflichtungen zur Erneuerung des Lebens wurde die Anlage eigens errichtet, um die weltweite Nachfrage nach nachhaltig produzierten Produkten auf Eukalyptusbasis zu decken. Das Werk wird erneuerbare Biomasse nutzen, um im Durchschnitt 180 MW überschüssigen Ökostrom pro Monat zu produzieren. Diese Energie, die sowohl an die lokalen Lieferanten des Werks als auch an das nationale Stromnetz geliefert wird, reicht aus, um eine Stadt mit bis zu 2 Millionen Einwohnern mit Strom zu versorgen. Die Nähe des Werks zu den Eukalyptusplantagen von Suzano bedeutet, dass die Emissionen und der Zeitaufwand für den Transport des Holzes erheblich reduziert werden. Die strukturelle Entfernung zwischen Wald und Werk beträgt im Durchschnitt nur 65 Kilometer, während der strukturelle durchschnittliche Lieferradius von Suzano 150 Kilometer beträgt. Die Anlage wird auch bei der Produktion von Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid autark sein.

Es handelt sich um die größte Investition in der 100-jährigen Geschichte von Suzano, die eine Reihe von betrieblichen und sozial-ökologischen Fortschritten mit sich bringt. "Die neue Anlage legt den Grundstein für künftige Wachstumsmöglichkeiten, wie die Entwicklung innovativer neuer Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen, und stärkt das unumstößliche Geschäftsmodell von Suzano", sagt Walter Schalka, der vor kurzem nach 11 Jahren an der Spitze des Unternehmens als CEO von Suzano zurückgetreten ist.

Das abgeschlossene Projekt wird auch große Auswirkungen auf die örtliche Gemeinde und die Wirtschaft der Region haben. Nach der Schaffung von bis zu 10 000 Arbeitsplätzen während der Bauphase wird das in Betrieb befindliche Werk nun 3 000 Vollzeitarbeitsplätze im Werk und in den umliegenden Forst- und Logistikbetrieben bieten.

Parallel dazu investiert Suzano in erheblichem Umfang in die Verbesserung der lokalen Infrastruktur und die Erweiterung des Zugangs zu hochwertiger Bildung und Gesundheitsversorgung. Das Unternehmen hat mehr als 300 Mio. R$ in Bauten und Ausrüstungen in der Gemeinde, in den Bau neuer Wohneinheiten und eines neuen medizinischen Zentrums sowie in freiwillige soziale Initiativen investiert, die sich auf die nachhaltige Entwicklung, die Schaffung von Einkommen und die Reduzierung der Armutsindikatoren in der Region konzentrieren. Diese Investitionen verteilten sich auf sieben Aktionsachsen: Bildung, Einkommensschaffung, Schutz der Rechte, Infrastruktur, Gesundheit, Beziehungen zu den Gemeinden und Arbeit.

ÜBER SUZANO

Suzano ist der weltweit größte Hersteller von Marktzellstoff. Unsere verantwortungsvoll angebauten Rohstoffe werden in Produkten verwendet, die mehr als zwei Milliarden Menschen in über 100 Ländern erreichen, darunter Tissue- und Toilettenpapier, Bücher, Druck- und Schreibpapier, Windeln und Hygieneartikel, Verpackungen, Textilien und eine Reihe innovativer Anwendungen, die Produkte aus fossilen Brennstoffen ersetzen können. Unser Zellstoff wird aus Biomasse hergestellt, die aus angepflanzten Eukalyptusbäumen gewonnen wird, und ist ein biologisch abbaubarer, erneuerbarer und recycelbarer Rohstoff für Verbraucher und Industrie. Wir pflanzen 1,2 Millionen Bäume pro Tag und ernten nur das, was wir pflanzen. Wir bewirtschaften rund 26.000 km2 Land, von denen etwa 40 unter ständigem Naturschutz stehen, und verfolgen in allen unseren Betrieben eine Politik der Nullabholzung. Die Geschichte von Suzano reicht über 100 Jahre zurück. Wir sind an der B3-Börse in Brasilien (SUZB3) und an der NYSE (SUZ) in den Vereinigten Staaten notiert. Erfahren Sie mehr unter: suzano.com.br/en

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240722753817/de/

Contacts:

Hawthorn Advisors

suzano@hawthornadvisors.com