Mit überdimensionalen Plakaten, Megaboards, City Lights und Infoscreens zieht die AMA-Marketing mit ihrer neuen Out-of-Home-Kampagne alle Blicke auf sich. Ab sofort und bis Mitte August können die riesigen Werbemittel noch bestaunt werden. Foto © AMA-Marketing Wer in den Sommermonaten mit dem Auto auf der A23 oder in Vösendorf oder auch zu Fuß in der Wiener,...

Den vollständigen Artikel lesen ...