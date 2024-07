Berlin - Die Grünen sind in der von Insa gemessenen Wählergunst auf ihren tiefsten Wert seit sechs Jahren gefallen. Im aktuellen "Meinungstrend" für die "Bild" verlieren die Grünen einen Prozentpunkt und kommen nur noch auf 10,5 Prozent.



Auch die AfD (17 Prozent) gibt einen Prozentpunkt ab. Linke (3,5 Prozent) und BSW (9 Prozent) gewinnen jeweils einen halben Prozentpunkt hinzu. SPD (15 Prozent), CDU/CSU (31 Prozent) und FDP (5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Sonstige Parteien kommen zusammen auf neun Prozent (+1). 12,5 Prozent der Wählerstimmen fallen damit an Parteien, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.



Bereits mit 44 Prozent sind parlamentarische Mehrheiten möglich. Die drei Parteien der Ampel-Koalition kommen zusammen nur noch auf 30,5 Prozent. Parlamentarische Mehrheiten gibt es für eine schwarz-rote Koalition aus CDU/CDU und SPD mit zusammen 46 Prozent und eine Jamaika-Koalition aus CDU/CDU, Grünen und FDP mit zusammen 46,5 Prozent.



Für die Erhebung wurden vom 19. bis zum 22. Juli insgesamt 2.010 Bürger befragt.