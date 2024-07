© Foto: Unsplash



Am Montagabend hat der Halbleiterhersteller NXP Semiconductors mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen nicht erfüllen können, die Aktie fällt deutlich.Halbleiterwerte waren in den vergangenen Handelstagen stark von Verlusten betroffen. Vordergründig waren der Trump-Trade sowie die Furcht vor stärken Exportkontrollen in die Volksrepublik China ursächlich für die hohe Volatilität. Die starken Gewinnmitnahmen dürften aber auch die Furcht der Anleger vor Überbewertungen innerhalb der Branche zum Ausdruck gebracht haben. In vielen Werten konnte die Geschäftsentwicklung nicht mit dem Kurswachstum der vergangenen 12 Monate Schritt halten. Bisherige Ergebnisse zerstreuen Bedenken nicht ASML und …