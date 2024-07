Berlin - Der Außenexperte der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, wird CDU und CSU beim Parteitag der US-Demokraten vom 19. bis 22. August in Chicago vertreten. "Dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz war es sehr wichtig, dass die CDU/CSU an beiden Parteitagen teilnimmt", sagte er der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).



Die Union sei sowohl Demokraten als auch Republikanern "seit Langem eng verbunden". Man praktiziere die transatlantische Verbundenheit, "die die einseitige Wünsch-dir-was-Politik der Ampel vermissen lässt", so Hardt.



Der CDU-Politiker wies Vorwürfe zurück, die Union und insbesondere Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) pflegten eine besondere Nähe zu den Republikanern und deren Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Spahn habe während seines Besuchs des republikanischen Parteitages "vor allem um zwei Dinge geworben: gegen Panikmache und für gezielte Vorbereitung", so Hardt. Damit habe er natürlich recht. "Wir müssen endlich unsere Hausaufgaben machen - das wird eine Präsidentin Harris nur im Ton anders fordern als ein Präsident Trump."