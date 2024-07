Wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte, sind in Frankreich allein im zweiten Quartal 1013 Megawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen installiert worden. Wenn die aktuelle Zubaurate in der zweiten Jahreshälfte anhält, könnte das Land bis 2024 eine Rekordleistung installieren. von pv magazine France Der französische Netzbetreiber Enedis hat in der vergangenen Woche die Anschlusszahlen für neue Photovoltaik-Anlagen für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht. Zwischen April und Juni haben die Entwickler 1013 Megawatt Photovoltaik installiert, nach 965 Megawatt im ersten Quartal. In den gleichen Zeiträumen ...

