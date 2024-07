Bern - Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz haben 2023 etwas mehr gearbeitet als im Jahr davor. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit pro Stelle legte um 0,2 Prozent zu. Auf die längere Sicht sieht es jedoch anders aus: Zwischen 2018 und 2023 hat die wöchentliche Arbeitszeit pro Vollzeitarbeitnehmer deutlich abgenommen, wie einer am Dienstag veröffentlichten Meldung des Bundesamtes für Statistik (BFS) zu entnehmen ist. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...