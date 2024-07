© Foto: DALL*E



Harsh Kumar, Analyst bei Piper Sandler, ist optimistisch, dass Chipgigant Nvidia einen weiteren Umsatzsprung gegenüber den hohen Erwartungen der Wall Street erzielen kann. Sein Bull-Case ist kühn."In unserem Bullen-Szenario sehen wir Nvidia weiterhin in der Lage, einen Umsatzanstieg von mehr als zwei Milliarden US-Dollar für das Juli-Quartal zu erzielen, der auch durch einen Aufschwung im Netzwerkgeschäft unterstützt wird", schrieb Kumar am Montag in einer Mitteilung an Kunden. Der FactSet-Konsens erwartet für das Juli-Quartal einen Umsatz von 28,6 Milliarden US-Dollar. Kumars Base-Case-Schätzung liegt jedoch mit 28,0 Milliarden US-Dollar unter diesem Wert. Nvidia übertraf die …