Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.07.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 300 (355) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 24 (26) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MONY GROUP PRICE TARGET TO 285 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS STHREE PRICE TARGET TO 520 (550) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (3100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PHOENIX GROUP TARGET TO 610 (630) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RENTOKIL INITIAL TARGET TO 560 (610) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 500 (418) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRIDGEPOINT TARGET TO 300 (250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IG GROUP TARGET TO 1065 (1025) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 243 (223) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2300 (2450) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 435 (455) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1400 (1100) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES RIO TINTO TO 'BUY' - PRICE TARGET 5750 PENCE - JPMORGAN CUTS EVOKE PRICE TARGET TO 72 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/RBC STARTS RICARDO WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 650 PENCE - RPT/UBS RAISES LEGAL & GENERAL TO 'BUY' (NEUTRAL) - TD COWEN STARTS UNILEVER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 5200 PENCE - UBS RAISES MONY GROUP PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'NEUTRAL'



