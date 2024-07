Vodafone streicht seine Beteiligung an Vantage Towers weiter zusammen. Wie das "Handelsblatt" am Montag berichtete, verkauft der Konzern weitere zehn Prozent seiner Anteile an Oak Holdings, welches seinerseits knapp 90 Prozent an Vantage Towers hält. Nach der Transaktion gehört der Betreiber von Mobilfunkmasten zu gleichen Teilen Vodafone und den Partnern KKR sowie GIP.Anzeige:1,3 Milliarden Euro zusätzlich nimmt Vodafone (GB00BH4HKS39) mit dem Verkauf ein, wodurch sich der gesamte Erlös auf nun 6,6 Milliarden Euro steigern. Mit den ...

