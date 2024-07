Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Nordea Bank Abp

As of July 24, 2024, the following warrants issued by Nordea Bank Abp will be delisted upon request from the issuer. ISIN Code Name SE0022085940 MINI L OLJA NORDNET 1009 SE0010975854 T LONG GULD NORDNET 04 FI4000434725 T LONG SP500 NORDNET F21 SE0015237235 T LONG DOWJONES NORDNET 08 SE0015237243 T LONG DOWJONES NORDNET 09 SE0015237219 T LONG DOWJONES NORDNET 06 SE0015957196 T SHRT DOWJONES NORDNET 48 SE0015957188 T SHRT DOWJONES NORDNET 47 SE0015957121 T SHRT DOWJONES NORDNET 41 SE0016599591 T SHRT SP500 NORDNET F85 SE0017215924 T LONG SP500 NORDNET F161 SE0017609050 T SHRT OLJY NORDNET F493 SE0018177164 T SHRT OLJY NORDNET F509 SE0018583189 T LONG RUSSELL2000 NORDNET 103 SE0019045386 T LONG DOWJONES NORDNET 94 SE0019051525 T LONG DOWJONES NORDNET 99 SE0019052473 T LONG NQ100 NORDNET 188 SE0019057001 T LONG KULTA NORDNET F174 SE0017166648 T LONG RUSSELL2000 NORDNET F170 SE0020182541 T LONG NQ100 NORDNET 224 SE0020201374 T LONG NQ100 NORDNET 228 SE0021003118 T LONG NQ100 NORDNET 247 SE0021004132 T LONG NQ100 NORDNET 248 SE0021005964 T LONG DOWJONES NORDNET F236 SE0021005733 T LONG NQ100 NORDNET 249 SE0021016805 T LONG DOWJONES NORDNET F237 SE0021018322 T LONG RUSSELL2000 NORDNET 124 SE0021018306 T LONG DOWJONES NORDNET 123 SE0021168044 T LONG NQ100 NORDNET 255 SE0021487956 T LONG OLJY NORDNET F767 SE0021492238 T LONG SX5E NORDNET F119 SE0021492923 T LONG SP500 NORDNET 126 SE0021493046 T LONG SX5E NORDNET F127 SE0021493038 T LONG SX5E NORDNET F126 SE0021498722 T LONG DOWJONES NORDNET 130 SE0021618014 T SHRT SX5E NORDNET F149 SE0021625654 T LONG KULTA NORDNET F207 SE0021743812 T LONG GULD NORDNET 404 SE0021743945 T LONG KULTA NORDNET F209 SE0021750460 T LONG RUSSELL2000 NORDNET F204 SE0021763356 T LONG NQ100 NORDNET 269 SE0021763430 T LONG RUSSELL2000 NORDNET F205 SE0022063830 T LONG NQ100 NORDNET 270 SE0022065421 T LONG RUSSELL2000 NORDNET 136 SE0022065223 T LONG SP500 NORDNET F254 SE0022072260 T LONG DOWJONES NORDNET 131 SE0022079141 T LONG FTSE 100 NORDNET F56 SE0014827424 MINI L SP500 NORDNET 71 SE0014827440 MINI L SP500 NORDNET 73 SE0015226444 MINI L DOWJONES NORDNET 15 SE0015226428 MINI L DOWJONES NORDNET 13 SE0015226451 MINI L DOWJONES NORDNET 16 NO0010911936 MINI L DOWJONES NORDNET N01 SE0015230339 MINI L OLJA NORDNET 319 SE0015491360 MINI S PLATINUM NORDNET 02 SE0016045231 MINI S KOPPAR NORDNET 95 SE0017188600 MINI L OLJA NORDNET 503 SE0017224371 MINI L NQ100 NORDNET 221 SE0017230279 MINI S OLJA NORDNET 443 SE0017230899 MINI L SP500 NORDNET 140 SE0017575749 MINI S OLJA NORDNET 456 NO0012528787 MINI L NQ100 NORDNET N46 DK0061754579 MINI L SP500 NORDNET D28 SE0018172520 MINI S OLJA NORDNET 505 SE0018178873 MINI S OLJA NORDNET 508 SE0018584484 MINI L SILVER NORDNET 455 SE0018559791 MINI L OLJA NORDNET 704 SE0018559825 MINI L OLJA NORDNET 707 SE0018559817 MINI L OLJA NORDNET 706 DK0061918430 MINI L GULD NORDNET D140 NO0012727827 MINI L DOWJONES NORDNET N55 SE0019057936 MINI L OLJA NORDNET 739 SE0019058223 MINI L SILVER NORDNET 513 SE0019062738 MINI L OLJA NORDNET 746 DK0062090254 MINI L NQ100 NORDNET D82 NO0012847443 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N118 SE0018552770 MINI L NQ100 NORDNET 324 SE0018552796 MINI L NQ100 NORDNET 326 SE0018552788 MINI L NQ100 NORDNET 325 SE0020360642 MINI L OLJA NORDNET 848 SE0020985174 MINI L GULD NORDNET 334 SE0020990505 MINI L GULD NORDNET 338 SE0021003498 MINI L RUSSELL2000 NORDNET 188 NO0013046052 MINI L DOWJONES NORDNET N101 NO0013046110 MINI L SP500 NORDNET N109 SE0021007424 MINI L DOWJONES NORDNET 214 NO0013047290 MINI L NQ100 NORDNET N145 NO0013047092 MINI L DOWJONES NORDNET N104 NO0013087379 MINI S NQ100 NORDNET N93 NO0013085654 MINI L FTSE 100 NORDNET N37 SE0021178019 MINI L OLJA NORDNET 945 SE0021487568 MINI L SP500 NORDNET 267 NO0013130062 MINI L SP500 NORDNET N142 NO0013127134 MINI L DOWJONES NORDNET N120 NO0013122309 MINI S OLJE NORDNET N205 NO0013126599 MINI L GULL NORDNET N123 NO0013130591 MINI L NQ100 NORDNET N157 NO0013127084 MINI L DOWJONES NORDNET N115 NO0013130781 MINI L NQ100 NORDNET N176 NO0013127555 MINI L RUSSELL2000 NORDNET N122 NO0013122945 MINI S NQ100 NORDNET N102 NO0013126821 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N150 NO0013127282 MINI L DOWJONES NORDNET N135 NO0013127092 MINI L DOWJONES NORDNET N116 NO0013131524 MINI L OLJE NORDNET N298 SE0021501764 MINI L GULD NORDNET 367 SE0021507563 MINI L GULD NORDNET 368 NO0013154195 MINI L SILVER NORDNET N225 NO0013154062 MINI L GULL NORDNET N149 NO0013154054 MINI L GULL NORDNET N148 SE0021624582 MINI L GULD NORDNET 373 NO0013155895 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N178 NO0013155887 MINI L GULL NORDNET N151 SE0021746286 MINI L GULD NORDNET 383 DK0062706891 MINI S SP500 NORDNET D113 NO0013205864 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N181 NO0013206896 MINI L RUSSELL2000 NORDNET N152 SE0021760311 MINI L RUSSELL2000 NORDNET 227 SE0021762200 MINI S BANKS NORDNET 118 SE0022083473 MINI L OLJA NORDNET 1007 SE0022086039 MINI L SP500 NORDNET 292 SE0022085957 MINI L OLJA NORDNET 1010