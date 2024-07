Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Coca-Cola | Porsche | SAP & Google blitzt bei Wiz ab - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Bullen sind zurück um zu bleiben Tops & Flops - Rheinmetall leidet unter Thales Coca-Cola - Zahlen besser als erwartet BYD - Warren Buffett reduziert Anteil weiter GE Aerospace - Prognoseerhöhung GM - SUVs weiter stark gefragt Alphabet - Wiz will nicht von Google übernommen werden NXP - enttäuschende Zahlen Logitech - wieder gefragt Beazley - kein Schaden durch Crowdstrike-Patzer Interparfums - Kurssprung nach Zahlen Termine - Tesla & Alphabet sind an der Reihe SAP - Aktei auf dem Weg Richtung 200 Euro Porsche - erst kein Glück und dann kommt Pech dazu Fresenius - Aktie vor Ausbruch Hypoport - warum bricht der Kurs ein - Portfolio - spekulatives Depot 86 Prozent im Plus Zuschauerfragen