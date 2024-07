© Foto: Unsplash



Teslas Earnings werden am Dienstag, den 23. Juli, nach der US-Börsenglocke erwartet. Ein Analyst findet deutliche Worte für den E-Autobauer.Craig Irwin, Senior Research Analyst bei Roth MKM, stuft die Tesla-Aktie im Vorfeld des Quartalsberichts mit "Neutral" und einem Kursziel von 85 US-Dollar pro Aktie ein, da er das Unternehmen für "ungeheuerlich überbewertet" hält. Das Kursziel liegt rund 66 Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag Gegenüber Yahoo Finance erörtert Irwin den Schwenk von Tesla in andere Bereiche der Technologie und warum die Fundamentaldaten in diesem Quartal am wichtigsten sein könnten. "Die Auslieferungen sind im Jahresvergleich immer noch um fünf Prozent zurückgegangen, …