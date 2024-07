In einem Interview mit Europa Press sagte der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, am Dienstag: "Die Inflationsdaten stimmen praktisch mit unseren Prognosen überein". Weitere Zitate Was die Daten angeht, ist der September ein viel günstigerer Monat für Entscheidungen als der Juli. Die derzeitige Unsicherheit ist groß, ...

