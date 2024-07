Unterföhring (ots) -- Komplett neuartige Sky Stream Box, mit der Fernsehen komfortabler und übersichtlicher wird als je zuvor- Buchbar für Neukunden in Deutschland ab dem 31. Juli, in Österreich im Jahr 2025- Alle Fernsehinhalte aggregiert auf einer Oberfläche - ob Premium-Inhalte von Sky, Free-TV-Sender in HD, Apps oder Inhalte von Streaming-Diensten- Clevere Funktionen für den komfortablen TV-Genuss: Smarte Suchfunktion über alle Quellen und Kanäle hinweg, Kategorisierungen nach Genre, persönliche Merklisten und vieles mehr- Erweiterte Partnerschaft mit ProSiebenSat1: Alle Sender und Streaming-Dienst Joyn künftig auf allen Sky Plattformen- Barny Mills, CEO Sky Deutschland: "Mit dem Launch von Sky Stream schlagen wir ein neues, wichtiges Kapitel für unsere Kunden auf, das ihr Entertainment-Erlebnis nachhaltig verändern wird. Gleichzeitig ist der Start von Sky Stream ein Meilenstein für Sky Deutschland."Unterföhring, 23. Juli 2024 - Nach der ersten Ankündigung im März ist es jetzt soweit: Sky Stream kommt am 31. Juli nach Deutschland. Die deutschen Zuschauer dürfen sich damit auf ein komplett neuartiges TV-Erlebnis freuen, mit dem Fernsehen einfacher und übersichtlicher wird als je zuvor. Mit Sky Stream vereint Sky Deutschland lineare Kanäle und Apps sowie die beliebtesten Streaming-Dienste zu einem nahtlosen Entertainment-Erlebnis - gepaart mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und innovativen Funktionen. Damit zahlt Sky Stream punktgenau auf die Bedürfnisse der Zuschauer nach weniger Komplexität, besserer Orientierung und damit mehr Fernsehgenuss ein. Mit Sky Stream finden Entertainment-Fans sämtliche TV-Inhalte komfortabel auf einer Oberfläche, unabhängig davon, von welchem Anbieter sie kommen.Barny Mills, CEO von Sky Deutschland: "Mit dem Launch von Sky Stream schlagen wir ein neues, wichtiges Kapitel für unsere Kunden auf. Die Medienlandschaft wird mit ihrem wachsenden Angebot von Content, Apps und unterschiedlichen Anbietern immer komplexer. Sky Stream ist die perfekte Antwort darauf, denn mit der innovativen Plattform bündeln wir alles bequem an einem einzigen Ort. Sky Stream wird das Entertainment-Erlebnis für unsere Kunden nachhaltig verändern - es wird einfacher, intuitiver und übersichtlicher als je zuvor. Der Start von Sky Stream ist gleichzeitig ein maßgeblicher Meilenstein für Sky Deutschland und ein langfristiges Investment in den deutschen Markt, das entscheidend zu unserem Wachstum beitragen wird."Sky Stream - die Highlights im Überblick:- Fernsehen über das Internet, ohne Kabelgebühren oder Satelliten-Schüssel, spielend leicht anschließbar (Plug & Play)- Von House of the Dragon über Yellowstone und Barbie bis zum nächsten Bundesliga-Topspiel: Alle Fernsehinhalte vereint auf einer intelligenten Benutzeroberfläche - Sky, Free-TV, Mediatheken und Apps - Showpages zeigen beispielsweise alle Episoden der Lieblingsserie unabhängig vom Anbieter- Clevere Funktionen wie eine smarte Suchfunktion oder das Anlegen von individuellen Merklisten machen den Fernsehkonsum einfacher. Kunden finden schneller das, was sie wirklich sehen wollen- Kleine stylische und handliche Sky Stream Box, die perfekt in das heimische TV-Setup zu integrieren ist- Unschlagbarer Preis - Die Sky Stream Box inklusive Sky Entertainment mit Netflix bereits ab 15 Euro pro Monat, einschließlich Free-TV in HD-Qualität und tausenden Serien, Dokus und Shows, erweiterbar durch Premium-Pakete (Bundesliga, Sport, Cinema) und wertvolle ZusatzoptionenSky Stream ist in Deutschland zunächst für Neukunden ab dem 31. Juli buchbar, in Österreich folgt Sky Stream 2025.Starke Partnerschaft mit ProSiebenSat1: Sky erweitert attraktives Content Portfolio durch Joyn AppZum Launch von Sky Stream hat Sky nun die bestehende Partnerschaft mit ProSiebenSat1 erweitert und damit sein umfangreiches Content-Angebot ausgebaut. Neben den linearen TV-Sendern mit sämtlichen Komfortfunktionen wird direkt zum Start auch die Joyn App neben 22 weiteren Apps mit zahlreichen Content-Highlights auf allen Sky Plattformen verfügbar sein. .Damit haben Entertainment-Fans auf Sky Stream und Sky Q Zugang zu allen großen Streamingdiensten. Unzählige Inhalte sind bei Sky Stream immer inklusive, darunter die beliebten Mediatheken von ARD, ZDF, ARTE oder der KIKA-Player. Zudem haben Sky Stream Kunden Zugang zu Streaming-Apps wie Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, RTL+, Joyn und vielen mehr.Pressematerial zu Sky Stream ist hier (https://www.skygroup.sky/skystream-pressematerial) abrufbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream, Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5829266