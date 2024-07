Nach dem starken Wochenstart driften die wichtigsten US-Indizes am Dienstag wohl wieder etwas auseinander laufen. So dürfte sich der Dow Jones Industrial etwas weiter erholen von seinem jüngsten Rückschlag vom Rekordhoch. Die Stabilisierung im zuletzt besonders schwachen Technologiebörsen-Auswahlindex Nasdaq 100 gerät derweil bereits wieder ins Stocken. So liegt die Indikation des Brokers IG für den Nasdaq 100 rund eine Stunde vor Handelsstart 0,2 Prozent tiefer bei 19.788 Punkten. Alle aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...