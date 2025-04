Die Übernahme wird die End-to-End-Kompetenzen und den Service für Kunden aus dem Gesundheitswesen verbessern, die in Nordamerika Logistiklösungen mit Temperaturkontrolle benötigen

UPS (NYSE: UPS) gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Andlauer Healthcare Group Inc. (TSX: AND) ("AHG") eingegangen ist. Bei der Andlauer Healthcare Group Inc. handelt es sich um ein führendes nordamerikanisches Supply-Chain-Management-Unternehmen mit Hauptsitz in Kanada, das kundenspezifische Logistikdienstleistungen und spezialisierte Kühlketten-Transportlösungen für den Gesundheitssektor anbietet.

Laut den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die AHG-Aktionäre 55,00 CAD pro Aktie in bar, woraus sich ein Gesamtkaufpreis von ungefähr 2,2 Milliarden CAD (1,6 Milliarden USD) ergibt. Diese Transaktion wird das globale Portfolio im Bereich der End-to-End-Kühlkette für UPS Healthcare-Kunden erweitern, die zunehmend den Wunsch nach temperaturkontrollierten und präzisen Logistiklösungen äußern.

"Behandlungen der nächsten Generation bringen immer mehr Komplexität mit sich. Daher steigen auch die Anforderungen unserer Kunden im Gesundheitswesen und die Nachfrage nach den integrierten End-to-End-Kühlkettenlösungen, die UPS Healthcare weltweit anbietet", so Kate Gutmann, EVP und President of International, Healthcare and Supply Chain Solutions bei UPS. "Die Andlauer Healthcare Group wird uns dabei helfen, unseren Kunden ein noch umfangreicheres Leistungsspektrum anzubieten und die besten Behandlungsergebnisse für Patienten zu erzielen. Gleichzeitig wird die Übernahme zu unserem allgemeinen Wachstum in allen Geschäftsbereichen beitragen. Sie stellt einen weiteren Meilenstein auf unserem Weg zum weltweit führenden Anbieter komplexer Gesundheitslogistik und internationaler Premium-Logistikdienstleistungen dar."

UPS schätzt die Expertise, Erfahrung und Erfolgsbilanz des Managementteams und der Mitarbeiter von AHG. Nach Abschluss der Transaktion wird Michael Andlauer UPS Canada Healthcare und AHG führen, um die spezialisierten Kompetenzen der Unternehmen weiter auszubauen und den Anforderungen der Kunden aus dem Gesundheitswesen gerecht zu werden.

"Die Mitarbeiter von UPS Healthcare und AHG pflegen eine ähnliche kunden- und patientenorientierte Unternehmenskultur. Ihr Fokus liegt dabei stets auf höchster Qualität", so Michael Andlauer, Gründer und CEO von AHG. "Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, werden die Unternehmen ihren Kunden in ganz Kanada eine noch größere Bandbreite an spezialisierten Logistikdienstleistungen anbieten können."

Nach Abschluss der Übernahme wird UPS Healthcare von den temperaturkontrollierten Einrichtungen und den spezialisierten Kühlketten-Transportkapazitäten von AHG profitieren.

Zusätzliche Details zu der Transaktion

Der Abschluss der Transaktion soll vorbehaltlich der Zustimmung der AHG-Aktionäre, der üblichen behördlichen Prüfungen und Genehmigungen sowie der Erfüllung sonstiger üblicher Abschlussbedingungen in der zweiten Jahreshälfte 2025 erfolgen.

Michael Andlauer und die Andlauer Management Group Inc., der Mehrheitsaktionär von AHG, haben zugestimmt, mit ihren AHG-Aktien für die Transaktion zu stimmen.

Weitere Informationen zu den Innovationen und kundenorientierten Lösungen von UPS Healthcare erhalten Sie unter Healthcare.ups.com und about.ups.com.

Über UPS

UPS (NYSE: UPS) gehört zu den größten Unternehmen der Welt, erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 91,1 Milliarden USD und bietet Kunden in über 200 Ländern und Regionen ein breites Spektrum an integrierten Logistiklösungen. Getreu ihrem Selbstverständnis "Moving our world forward by delivering what matters" (Wir bringen unsere Welt voran, indem wir das liefern, was wichtig ist) setzen die rund 490.000 Mitarbeiter des Unternehmens eine einfach formulierte und konsequent gelebte Strategie um: Customer First. People Led. Innovation Driven. (Der Kunde steht an erster Stelle. Von Menschen geführt. Von Innovation angetrieben.) UPS setzt sich aktiv dafür ein, die Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit auf die Umwelt zu reduzieren und die Gemeinden, in denen das Unternehmen weltweit tätig ist, zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter ups.com, about.ups.com und investors.ups.com.

Über UPS Healthcare

UPS Healthcare bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt eine unübertroffene Expertise auf dem Gebiet der Logistik für das Gesundheitswesen. UPS Healthcare verfügt weltweit über mehr als 19,2 Millionen Quadratfuß cGMP- und GDP-konforme Distributionsflächen für das Gesundheitswesen. Das Dienstleistungsangebot umfasst Bestandsmanagement, Kühlkettenverpackung und -versand, Lagerung und Fulfillment von medizinischen Geräten sowie Logistik für Labore und klinische Studien. Die globale Infrastruktur von UPS Healthcare, sein UPS® Premier-Transparenzservice, seine Track Trace-Technologie und sein globales Qualitätsmanagementsystem sind ideal geeignet, um die komplexen logistischen Anforderungen der Pharma-, Medizinprodukte- und Labordiagnostikbranche zu erfüllen. Besuchen Sie für weitere Informationen Healthcare.ups.com.

Über AHG

AHG (TSX: AND) ist ein führendes und wachsendes Unternehmen im Bereich Lieferkettenmanagement, das eine robuste Plattform mit kundenspezifischen 3PL- und Spezialtransportlösungen für das Gesundheitswesen anbietet. Zu den 3PL-Dienstleistungen von AHG gehören kundenspezifische Logistik- und Verpackungslösungen für Hersteller von Gesundheitsprodukten in ganz Kanada. Die Spezialtransportdienstleistungen von AHG, einschließlich Luftfracht, Bodentransport, dedizierte Lieferungen und Last-Mile-Services, bieten einen One-Stop-Shop für die Transportbedürfnisse von Kunden aus dem Gesundheitswesen. Durch sein ergänzendes Dienstleistungsangebot, das über ein von Küste zu Küste reichendes Vertriebsnetz bereitgestellt wird, will AHG alle speziellen Lieferkettenanforderungen seiner Kunden auf integrierte und effiziente Weise erfüllen. Weitere Informationen über AHG erhalten Sie unter: www.andlauerhealthcare.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250423100693/de/

