Die Liste der Rechtsstreitigkeiten der Leverkusener in den USA wird länger. Am Montag wurden vor einem Bundesgericht die Eröffnungsprotokolle in einem Kartellverfahren verlesen. Im aktuellen Fall geht es um Zecken- und Flohmittel für Tiere. Nach dem Aufschwung gestern notiert die Bayer-Aktie am Dienstag im Minus. Zusätzlich zu den nach wie vor rund 57. 000 offenen Glyphosat-Klagen hat Bayer nun auch noch eine Kartellklage in den USA am Hals. Seit gestern wird in San Jose, im US-Bundesstaat Kalifornien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...