AKTIE IM FOKUS: Sartorius | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 23.07.2024

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 170,40 EUR

Marktkapitalisierung: 5,83 Mrd. EUR

Umsatz 2023: 3,40 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 35,25 %

KGV 2024* 42,94 %

4 Wochen Performance: - 5,76 %

Bewertung: Bewertung Leicht überbewertet

Div. Rendite 2024*: 0,36 %

Branche: Pharma

* Prognose

Parkettgeflüster:

Das Unternehmen hat am Freitag der letzten Handelswoche deutlich Federn lassen müssen. Die Aktie hat fast ein Sechstel des Wertes verloren. Auslöser der Verkaufswelle waren, die am Vorabend veröffentlichte Korrektur der Geschäftsprognosen für das laufende Geschäftsjahr. Allgemein war mit einer Rücknahme der Ziele gerechnet worden, die aktuellen Daten waren aber ernüchternd. Das Management erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Im Schlussquartal erwartet die AG eine Zunahme der Nachfragedynamik.

Die operative EBITDA-Marge soll in einer Bandbreite von 27 bis 29 Prozent liegen; bisher hatte man eine Marge von 30 Prozent in Aussicht gestellt. Die Geschäftsentwicklung hat einen direkten Einfluss auf die Investitionsquote, die von 13 Prozent auf 12 Prozent fallen soll. Das Management hat bei der Vorstellung der Daten eine sehr eingeschränkte Prognostizierbarkeit der Geschäftsentwicklung konstatiert. Die Volatilität und die Dynamiken in der Branche sind in den letzten Jahren gestiegen. Zudem erhöhen sich die Unsicherheiten aufgrund der veränderten geopolitischen Lage die Unsicherheit bei der Prognose der Geschäftszahlen. Gleichzeitig hat das Management auch auf die "grundlegenden, sehr positiven Wachstumstreiber der Life-Science und der Biopharmaka-Märkte" verwiesen. Die Mittelfristziele bis 2028 hält das Unternehmen unverändert aufrecht....

